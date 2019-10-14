Sadio Mane: Ferrari almak için futbolcu olmadım

Geçtiğimiz sezon Liverpool'un kazandığı Şampiyonar Ligi Kupası ve Süper Kupa'da büyük pay sahibi olan Sadio Mane, attığı goller harici saha dışında yaptığı yardımlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Liverpool'dan haftalık 200 bin euro kazanan Sadio Mane, parasını kendinden çok ülkesi Senegal ve Afrika için harcamayı tercih ediyor.

Senegalli oyuncu, yaptığı yardımlar ile Afrika'da yaşanan açlık, eğitim, barınma gibi konulara çözüm bulmaya çalışıyor.

"KAZANDIĞIM HER ŞEYİ FUTBOLA BORÇLUYUM"

Yaptığı yardımlar hakkında açıklamalarda bulunan Sadio Mane, "Neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat, 2 tane uçak isteyeyim? Bu kadar şey benim ya da dünya için ne yapabilir? Bir zamanlar açtım ve tarlada çalışmak zorundaydım. Zor günler geçirdim, çıplak ayakla futbol oynadım. Eğitimim yok fakat bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum ve insanlarıma yardım edebilirim." dedi.

Temmuz ayında Senegal'e açtığı okul ile ilgilide konuşan Mane, "Bir okul, stadyum yaptırdım ve temiz kıyafet, ayakkabı ve yiyecek temin ettim. Burada bulunan fakir insanlara aylık 70 euro ödeme yapıyorum ve bu sayede ailelerin ekonomisine katkıda bulunuyorum." yorumunda bulundu.