Sadio Mane hastane yaptırıyor

Sadio Mane, yine yardıma muhtaç insanlara el uzatmak için harekete geçti.

Yıldız futbolcunun temsilcisi Bjorn Bezemer, Senegal basınına yaptığı açıklamada, hastanenin ülkenin Kazamans'ın orta kısmında yer alan ve Mane'nin doğduğu yer olan Bambali kasabasında yapımına başlandığını belirtti.

Bezemer, hastanenin yaklaşık 3,5 milyon dolara mal olacağını ve bu paranın tamamının Mane tarafından karşılanacağına dikkat çekerek, koronavirüs hastalarının tedavilerinin de yapılması için inşaatı hızlandırdıklarını söyledi.

DAHA ÖNCE DE LİSE YAPTIRMIŞTI

Ülkesinin gurur kaynağı "Sadio Mane, doğduğu kasabayı modernize etmek istiyor, daha önce de Bambali'de büyük bir lise inşa ettirmişti." diyen Bezemer, yıldız futbolcunun ülkesi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

"FERRARİ'LER PIRLANTALAR İSTEMEM"

Yardıma muhtaç insanlara el uzatmasıyla bilinen yıldız futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, "Ben çok aç kaldım, okula gidemedim, hep çalışmak zorundaydım. Şimdi neden 10 tane Ferrari, 8 tane pırlanta saat isteyeyim? Eğitimim yok ama bugün kazandığım her şeyi futbola borçluyum. O yüzden her şeyimle insanlara yardım ediyorum." demişti.

Sadio Mane, daha önce de Senegal'e yaptığı maddi yardım ve sosyal katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından ödüllendirilmişti.