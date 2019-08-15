Sadio Mane: Sanki Liverpool'da oynadık

Mane, UEFA Süper Kupa'yı kazandıkları Chelsea karşılaşmasının ardından konuştu.

"GURURLUYUZ VE MUTLUYUZ"

Maç sonu duygularını paylaşan Mane, "Futbolun içinde kazanmak da kaybetmek de var. Bazen yüzde 100 ile oynamayamıyorsunuz. Kazanmak için elimizden geleni yaptık, bu yüzden gururluyuz ve mutluyuz." dedi.

"STADYUM İNANILMAZDI"

Stadyumdaki atmosferi öven Sadio Mane, "Stadyumdaki ortam inanılmazdı, sanki Liverpool'da oynuyor gibiydik. Dünyanın en iyi taraftar grubuna sahibiz, bu da büyük avantaj sağlıyor. Sahada 11'e karşı 12 oynuyoruz bu da işimizi kolaylaştırıyor, birlikte yürümeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.