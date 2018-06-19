Saevarsson fabrikadan izin aldı Messi'yi durdurdu

Tarihinde ilk kez katıldığı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda dikkatleri çeken İzlanda, 2018 Dünya Kupası'na da tarihinde ilk kez katıldı ve ilk maçından sürprize imza attı.

SAEVARSSON FABRİKADA İŞÇİ

Yaklaşık 330 bin kişinin yaşadığı İzlanda, bir milyondan az nüfusuyla finallere kalan ilk ülke oldu. Gruplardaki ilk maçında Arjantin'le karşı karşıya gelen İzlanda, Alfred Finnbogasson'un golüyle skoru eşitledikten sonra 1 puanla ayrılmasını bildi.

Maç boyunca Messi'nin kaçırdığı penaltı kadar gösterdiği performansla dikkat çeken Saevarsson da gündeme oturdu. Yarı profesyonel bir ligde mücadele eden bir kulüpte futbol oynayan Birkir Mar Saevarsson, aynı zamanda bir fabrika işçisi.

Başarılı futbolcu, İzlanda'nın başkenti olan Reykjavik'de tuz paketleme fabrikasında çalışıyor. Saevarsson hakkında enteresan olan şey, 33 yaşındaki futbolcunun ülke milli takımı adına en çok süre alan oyuncu olmasına rağmen ülkesini Dünya Kupası'nda temsil edebilmek için hala çalıştığı yerden izin alması gerekmesi.

ANA MESLEĞİ FUTBOL DEĞİL

Ana mesleği futbol olmamasına ve profesyonel bir kulüpte futbol oynamamasına rağmen, İzlanda savunmasının önemli bir parçası olan Saevarsson, Arjantin karşılaşmasında Messi'ye karşı oynadığı futbolla dikkatleri çekmiş ve beğeni kazanmıştı.

Saevarsson ve birlikte görev yaptığı diğer savunma oyuncularının bu ilk başarısı değildi. Euro 2016 da oynadıkları ilk grup maçında da Ronaldo'nun gol atmasını engelleyip 1-1'lik bir beraberlik almışlardı.