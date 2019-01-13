Şafak Mahmutyazıcıoğlu'dan Burak Yılmaz mesajı

Beşiktaş Transfer Komitesi Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Haber Global'e özel açıklamalarda bulundu ve takımdaki oyuncuların durumları ile ilgili konuştu.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan Burak Yılmaz'ı kadrosuna attı.

BU ÇOCUĞA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

Siyah-beyazlı takımın taraftar grubu Çarşı, bu transfere karşı çıktı ve oldukça sert tepki gösterdi. Yönetim ise her fırsatta Burak Yılmaz'la taraftarın arasını düzeltmek için demeçler veriyor.

Son olarak konuyla ilgili konuşan Şafak Mahmutyazıcıoğlu "Burak'a herkesten daha fazla sahip çıkıp, Beşiktaş'a kazandırmak gerekir. Beşiktaş duruşu bunu gerektirir. Bu çocuğa sahip çıkmamız lazım." dedi.

VAGNER LOVE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Takımdaki diğer futbolcular hakkında konuşan Yazıcıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Vagner'in talepleri var, bizim taleplerimiz var, bir türlü uyuşmadı. Büyük ihtimalle bir kulüp bulacaktır, kadro planlamasında düşünülmüyor.

Beşiktaş'tan kimse gitmek istemiyor, Türkiye'nin en iyi takımı. Dünyada örnek gösterilen bir kulübüz, Larin de gitmek istemiyor. Kamp dönemine başladığımızda hoca Larin'i kampa çağırdı. Değerli bir oyuncu, şartları sağlayan teklif gelirse, gidebilir.

Hangi teknik direktör Fabri gibi bir oyuncuyu istemez ki? Ama şu anda bizim kaleciye ihtiyacımız yok, gelme gibi bir talebi de yok. Medel ve Vida bizim satmak istediğimiz oyuncular değil. Bize gelmiş resmi bir teklif yok, tamamen dedikodu. Bazen menajerler 'ben Vida'yı, Medel'i satabilirim' diye geliyor ama bu anlamda bize gelen tek bir satır yazı yok."