Sağlam: F.Bahçe maçından iyi sonuç almak istiyoruz

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Kayserispor, çalışmalarına kulüp tesislerinde devam ediyor.

"MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRECEĞİZ"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe maçı ile ilgili, "Fenerbahçe karşısında da güzel bir oyun ve iyi bir skorla galip gelirsek ilk dört maçlık periyodu en iyi şekilde geçmiş olacağız ve milli takım arasına moralli gireceğiz. Fenerbahçe maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Malatyaspor maçında yaptığımız doğruları daha da artırmaya çalışacağız.

Çok kapanan, defansif oynayan takım değiliz. Ofansif anlamda daha fazla üreteceğiz. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirip, iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Bu gibi durumlar camia için moral ve motivasyon oluyor. Bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah bu maçı da iyi şekilde atlatırsak bundan sonraki dönemin bizim için daha güzel geçeceğini düşünüyorum. Yeter ki taraftarımız bize inansın ve güvensin" ifadelerini kullandı. .