Sağlam: G.Saray'a karşı kora kor savaşacağız

Kayserispor'un hocası Ertuğrul Sağlam, hafta sonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Ertuğrul Sağlam, Galatasaray maçı için yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizerek, şöyle konuştu: "Galatasaray'ın sakat ve cezalı oyuncuları var ama bizde de eksikler var. Rakibin ne durumda olduğu tabii ki önemlidir ama esas önemli olan senin o gün nasıl bir tavır, nasıl bir mücadele, nasıl bir karakter gösterdiğindir. Bunu yapmadığın zaman 3. Lig takımları Süper Lig takımlarını yenebiliyor.

Karşımızda hangi takım, nasıl bir rakip olursa olsun, sahaya çıkıp her şeyi doğru bir şekilde yapmalıyız. Mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Sahada tabiri caizse bir futbol kavgası yaşanacak. Bunu yaşanan çirkin olaylar anlamında söylemiyorum. Orada kora kor bir mücadele vereceğiz. Bunu yapacak yeteneğimiz, karakterimiz, yüreğimiz var."