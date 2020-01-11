Onyekuru sıtmaya yakalandı

Galatasaray'da Onyekuru krizi yaşanıyor...

Ülkesi Nijerya’da sıtma paraziti kaptığı belirtilen 22 yaşındaki futbolcuya erken teşhis koyan kulüp doktorları, yaşabilecek büyük bir felaketi de önlemiş oldu.

"HAYATINI KAYBEDEBİLİRDİ"

Konu hakkında konuşan dahiliye uzmanı bir doktor, "Bu dünyanın en tehlikeli hastalığı, eğer sıtma olduğunu erkenden anlayamazsanız genellikle ölüm ile sonuçlanır" dedi.

Bu hastalığın kuluçka dönemi olduğu için sağlık kontrolünde çıkma ihtimalinin düşük olduğunu belirten doktor, oyuncunun tam olarak iyileşmesinin 3-4 haftayı bulabileceğini söyledi.

G.Saray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Henry Onyekuru’nun kulübümüzle görüşmeleri öncesi tatil amacıyla gittiği ülkesindeki Nijerya’da sıtma parazitine maruz kaldığı tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sağlık kontrollerinde herhangi bir bulgu olmamasına, yapılan tetkiklerde hastalığa dair şüphe uyandıracak bir veri bulunmamasına rağmen oyuncunun bir gün önce başlayan yüksek ateşini ısrarla sorgulayarak olası bir sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz sponsor hastanemiz Liv Hospital’da tedaviye alınmıştır. Gerek sağlık ekibimiz ve Liv Hospital’ın değerli uzman hekimlerinin belirlediği uluslararası tedavi protokolleri gerekse Sağlık Bakanlığı’nca görevlendirilmiş resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır. Hastalığın seyri ve oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

NEDİR BU SITMA?

Sivrisineklerin ısırmasıyla oluşan sıtma, seyahat hastalıklarından biridir. Sıtma hastalığı insanlara esas olarak parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşmaktadır. Bulaştıktan sonraki ilk 6 ay içinde hemen hemen tüm hastalarda sıtma semptomları başlamaktadır.

Sıtma, parazit taşıyan dişi anofel sivrisineklerin beslenmeleri esnasında insana inoküle ettikleri Plasmodium cinsi parazitlerin eritrositleri enfekte etmesiyle gelişen bir enfeksiyon hastalığıdır.