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Sağlık görevlilerini çağıran oyuncunun attığı ilginç gol

Maccabi Petah Tikvalı futbolcu Habib Habibou'nun Maccabi Netanya'ya attığı ilginç gol İsrail'de haftanın en çok konuşulan olayı oldu.

Sağlık görevlilerini çağıran oyuncunun attığı ilginç gol
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İsrail Ligi'nin 10. haftasında Maccabi Netanya ile Maccabi Petah Tikva takımları karşı karşıya geldi.

Konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren mücadelede ilginç bir olay yaşandı.

Tikva'nın tek golünü atan isim olan Habib Habibou, mücadelenin 87. dakikasında sakatlanan takım arkadaşıyla ilgilenirken bir anda topu önünde buldu.

Meşin yuvarlağa doğru hareketlenen Orta Afrikalı futbolcu, golünü attıktan sonra tekrar takım arkadaşının yanına gitti.

İşte o ilginç gol:

Sağlık görevlilerini çağıran oyuncunun attığı ilginç gol - İZLE

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