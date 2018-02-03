Sagna, Benevento'da

Kulüpten yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsündeki Sagna ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı bildirildi.

SÖZLEŞMESİ 2019'A KADAR UZATILACABİLECEK

Açıklamada, anlaşmadaki bir yıllık opsiyon sayesinde sözleşmenin 30 Haziran 2019'a kadar uzatılabileceği belirtildi. Kariyerine ülkesinde Auxerre'de başlayan 34 yaşındaki sağ bek oyuncusu, İngiltere'de Arsenal ve Manchester City'de top koşturdu.

Sagna, geçen sezon sonu kontratının bitmesiyle Manchester City'den ayrılmıştı. Serie A'da 22 haftada 7 puan toplayabilen Benevento, son sırada bulunuyor.