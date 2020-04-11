Sagnol: Zidane ile 2 yıl konuşmadım

Şimdilerde Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapan Zinedine Zidane, 2006 yılında İtalya ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finalinde yaptığı hareketle maçın önüne geçmişti.

Materazzi'nin provokasyonlarına dayanamayan Fransız yıldız, İtalyan futbolcuya kafa atmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı.

O dönem Fransa Milli Takımı'nda oynayan Willy Sagnol, yıllar sonra takım arkadaşına olan kızgınlığından bahsetti.

"10 DAKİKADA 250 TANE SİGARA İÇTİM"

Zidane'ın kırmızı kart görmesinin kendilerini etkilediğini ve soyunma odasına gittiğinde ona karşı çok kızgın olduğunu belirten Sagnol, "Soyunma odasına gidiyorsun, kaybetmişsin ve orada özür dileyen biri var. Ama duymuyorsun! Hayal kırıklığı içindesin. Özürlerini kabul etmek veya onunla konuşmak istemedim. Tuvalete gitmek durumunda kaldım. 10 dakika içinde 250 sigara içtim" dedi.

"İKİ YIL KONUŞMADIK"

Finalde yaşanan kırmızı kart olayının ilişkilerinde büyük bir hasar yarattığını belirten Fransız oyuncu, "Neredeyse iki yıl konuşmadık. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası barıştık. Karım onunla konuşmam gerektiğini söyledi. Onu aradım, davet ettim ama gece gelemedi. Sabah geldiğini görmek ise beni mutlu etti. Güzel bir sohbet ettik ve dostluğumuz yeniden başladı" ifadelerini kullandı.