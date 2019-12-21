Saha zemini çökünce dışarıdan kum getirildi

TFF 1. Lig'in 16. haftasında lider Hatayspor, sahasında Adanspor'u konuk etti.
Selim Ilgaz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip puanını 36'ya yükseltirken, mücadelenin 51. dakikasında yaşanan bir olay ise maçın önüne geçti.
EL ARABASIYLA KUM GETİRİLDİ
Bir ikili mücadele sonrası saha zemini çökünce, dışarıdan kum takviyesi yapıldı.
El arabasıyla getirilen kum, zemine dökülürken bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)