Saha zemini çökünce dışarıdan kum getirildi

Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiralık olarak gönderdiği Michael Frey, futboluyla değil imajıyla gündeme geldi.

Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de derbi taktiklerini belirledi. Ersun Yanal'ın en önemli silahı pres olacak.

Galatasaray, Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'la 7.5 milyon TL karşılığında en sıkıştı.

Yarın akşam oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi unutulmaz derbileri sizler için derledik...

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Stoke Cityli Ndiaye, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye geliyor.

Lider Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun menajeri, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye gelecek.

6 yıldır bitkisel hayatta olan Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher'le ilgili konuşan doktorlar, kök hücre tedavisinin işe yaramadığını açıkladı.

Beşiktaş maçında yedek soyunacağını öğrenen Kruse, Ersun Yanal'la bir görüşme yaptı. Yanal'dan şans bekleyen Alman futbolcu, "Hedefim derbiyi kazandırmak" dedi.

Hatayspor ile Adanaspor arasında oynanan maçta ilginç bir olay yaşandı. Saha zemini çökünce dışarıdan kum takviyesi yapıldı.

1 Galatasaray, Mert Hakan'la anlaştı Galatasaray, Sivasspor'un yetenekli futbolcusu Mert Hakan Yandaş'la 7.5 milyon TL karşılığında en sıkıştı.

2 Club Brugge ile Galatasaray anlaşmaya vardı Club Brugge'da disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, ocak ayında Galatasaray geri dönecek.

3 Frey saçlarını kazıttı Fenerbahçe'nin Nürnberg'e kiralık olarak gönderdiği Michael Frey, futboluyla değil imajıyla gündeme geldi.

4 Emre Belözoğlu'nun iddialı derbi yorumu Beşiktaş derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Emre Belözoğlu, "Bu maç hepimiz için çok farklı olacak" dedi.

5 Sivasspor'da hedef Alexandre Pato Lider Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Brezilyalı golcü Alexandre Pato'nun menajeri, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye gelecek.

6 Schumacher’in doktorları: Mucize olmayacağı belliydi 6 yıldır bitkisel hayatta olan Formula 1’in efsane ismi Michael Schumacher'le ilgili konuşan doktorlar, kök hücre tedavisinin işe yaramadığını açıkladı.

7 Ndiaye adım adım Trabzonspor'a doğru Trabzonspor'un transfer etmek istediği Stoke Cityli Ndiaye, transfer görüşmesi yapmak için Türkiye'ye geliyor.

8 Ersun Yanal ve Abdullah Avcı'nın derbi taktikleri Yarın oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi her iki takımın teknik direktörü de derbi taktiklerini belirledi. Ersun Yanal'ın en önemli silahı pres olacak.

9 Mina'nın oğlu 2. kattan düştü BtcTürk Yeni Malatyaspor'un başarılı oyuncusu Mina'nın oğlu Darius'un 2. kattan düştüğü ve yoğun bakıma alındığı açıklandı.