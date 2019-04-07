Sahada kavga çıktı Mehmet Ekici kırmızı kart gördü

Spor Toto Süper Lig'de Ankargücü ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın son dakikalarında gerilim yaşandı. Bu gerginlik sonrası 2 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıktı.

BİR ANDA SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan olayda Mehmet Ekici ile Hector Canteros arasında tartışma çıktı. Sonrasında bir anda bu gerginlik diğer futbolculara da sıçradı. Kulübelerin de sahaya girmesinin ardından iki takım futbolcuları sakinleştirildi.

MEHMET EKİCİ DİREKT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Hakem Mete Kalkavan, yaşanan gerginliğin detaylarıyla ilgili VAR odasıyla bir görüşme yaptı.

Sonrasında ise kenara giderek pozisyonu izlemeye karar verdi. Mete Kalkavan pozisyonu izledikten sonra Harun Tekin ve Wilfred Moke sarı kart gördü. Mehmet Ekici ile Hector Canteros'a kırmızı kart çıktı.

(Görüntü beINSport'tan alınmıştır)