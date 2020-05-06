Sahaya çıkmak istemeyen takımlar

Liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 18 takımın 4'ünün alınan bu karara karşı olduğunu belirtmişti.

TFF Başkanı, takım ismi vermezken, hangi kulüplerin karşı olduğu ise yavaş yavaş belli olmaya başladı.

KONYA VE MALATYA SAKLAMADI

Konyaspor ile Yeni Malatyaspor, yaptıkları açıklamalarla sahaya çıkmak istemediklerini belirtti.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde oldu:

"OLUMSUZ BİR VAKA OLURSA SORUMLULUĞU KİM ÜSTLENECEK?"

'Yaşanacak herhangi olumsuz bir vakada doğabilecek her türlü maddi manevi sorumluluğu kim üstlenecek?

- Risk devam etmesine rağmen liglerin oynanmasına karar verenler mi?

- Protokolde özellikle vurgulanan ‘bireysel sorumluluk’ kapmasında teknik heyet, futbolcular, kulüp personelleri mi?

- Kulüp doktorları ya da idari menajerler mi?

- Kulüp Başkanları veyahut yönetim kurulu üyeleri mi?

İşte böylesi büyük riskleri almamak için Avrupa’da Fransa, Hollanda ve Belçika, Amerika Kıtası'nda Arjantin, Meksika gibi ülkeler liglerini tescil ederek yeni sezonun planlamalarına başladılar. Her fırsatta insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu söylüyoruz ama ne yazık ki vakalar dünya genelinde etkisini devam ettirirken ekonomik argümanlara direnmeye çalışıyoruz. Pandemiden en çok etkilenen ülkeler İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya’da liglerin başlama tarihi için haziran-temmuz ayları işaret ediliyor. Türkiye’de ise 12 Haziran’da başlaması planlanıyor.

Tüm gelişmelere ve risklere rağmen şartlar bizi maçların oynanmasına zorlayacak olursa her türlü tedbiri fazlasıyla alacağız ve mümkün olan en üst düzeyde takımımızı maçlara hazır hale getirebilmek için bütün imkanlarımızı seferber edeceğiz.

Ancak burada asıl kararı başkanlar, yöneticiler, idareciler değil, sahada kora kor mücadele eden teknik heyetler, futbolcular, sağlık ekipleri, malzemeciler ve diğer emekçiler vermeli.''

"BU TÜR ETKİNLİKLER SONA ERMİŞ OLMALI"

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel ise, "Antrenmanlarda sosyal mesafe uygulanabilir ama müsabaka sırasında nasıl olacak. Bunların hepsi muamma. Bana göre Türkiye'de hatta dünyada koronavirüsün olduğu yerlerde bu tür etkinlikler sona ermiş olmalı. Fransa, Hollanda doğru kararı verdi. Çok karışık bir dönem yaşanıyor. Açıklanan tarihe uymak zorundayız ancak o tarihe kadar takımlar kendini nasıl hazırlayacak. Oynanacaksa da biz hazırız, hazırlanacağız. Elimizden geldiği kadar 12 Haziran'a kadar hazır duruma gelmeye çalışacağız. Federasyon ne diyorsa kulüpler olarak ona uymak zorundayız ancak o tarihte ligin oynanacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig 12 Haziran'da başlıyor - İZLE