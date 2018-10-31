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Sahaya giren muhabirin sorusu: Ümit nedir problem

1991-92 sezonunda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilginç bir olay yaşanmıştı. Sahaya giren muhabir, sakatlanan futbolcuya pozisyonu sormuş ve bu röportaj izleyenleri gülme krizine sokmuştu.

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Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Dev derbiye iki gün kala sizleri eski bir maça götürelim.

1991-92 sezonunda Ali Sami Yen Stadyumu’nda oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir pozisyonda Fenerbahçeli Ümit yerde kalıyor.

Tedavi sırasında ise sahaya giren muhabir yerde yatan Ümit’e mikrofon uzatarak, “Problem nedir?” diyerek sakatlığının durumunu soruyor. Ümit de yaşanan pozisyonu anlatırken, ortaya günümüzde rastlayamacağımız komik görüntüler çıkıyor.

İşte o anlar:

Sahaya giren muhabirin sorusu: Ümit nedir problem - İZLE

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