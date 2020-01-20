Sahaya paraşütle indi, kırmızı kart gördü

Çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan milli futbolcumuz Merih Demiral, Juventus'un maçını internetten takip etti.

Fatih Terim, hiçbir zaman oyuncularına bilerek kart görüp cezalı duruma düşmelerini söylemediğini ifade etti.

Fenerbahçe'de bu sezon 3 kez rakip fileleri havalandıran Garry Rodrigues, şanssızlık yaşadığını söyledi.

Rodrigues: Çok gol kaçıracağım ama çok da atacağım

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3 kez tekrarlanan penaltıyı kaleci ve stoper kurtardı

TFF 2. Lig'de Uşakspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan maçta 90. dakikada verilen ve üç kez tekrarlanan penaltı atışında Uşaksporlu kaleci ve defans oyuncusu gole izin vermedi.