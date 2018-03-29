Sahaya silahla giren PAOK Başkanı'na 3 yıl ceza

PAOK takımına, hem de sahaya belinde tabancasıyla inen kulübün sahibi Rus asıllı işadamı İvan Savvidis’e ağır cezalar geldi.

PUAN SİLME CEZASI

Mahkeme, PAOK takımının AEK ile oynadığı maçta 3-0 yenik sayılmasını ve bu sezon 3, önümüzdeki sezon da 2 puanının silinmesini kararlaştırdı.

3 YIL FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

Aynı mahkeme PAOK’un sahibi Savvidis’i de 3 yıl sahalardan men ve 100 bin euro para cezasına çarptırdı. PAOK takımı bir üst mahkemede karara itiraz edecek.

Selanik’in Tumba satında 12 Mart’ta oynanan derbi maçında, hakemlerin takımının attığı golü önce geçerli sonra da geçersiz saymalarına öfkelenen Savvidis , belinde tabancası ve korumaları ile birlikte sahaya girip “sen öldün” tehditleri savurarak hakemleri kovalamıştı.