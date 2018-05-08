Sahayı terk eden Pogba özür diledi

Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında formasını çıkararak 88. dakikada sahayı terk eden Florentin Pogba'nın takım arkadaşları üzerine yürümüştü.

BEN ÖDLEK BİR İNSAN DEĞİLİM

İzinsiz sahayı terk etmesinin hata olduğunu kabul eden Pogba “Sakatlığımdan dolayı kenara geliyordum. Üç değişikliğin yapıldığını biliyordum ama devam edemeyecektim. Çıkarken teknik direktöre bilgi vermeliydim, bu doğru. Bir takım arkadaşım bana neler olup bittiğini sorduktan sonra bağırmaya başladı. Ben de oyunun gidişatıyla ilgili üzüntü içerisindeydim. Takım için hayati bir maç olduğunu biliyorduk bu yüzden stres ve gerginlik vardı. Aslında takımı bırakıp gitmek gibi bir amacım yoktu. Şartlar ne olursa olsun, ben ödlek bir insan değilim” dedi.

Saha kenarında yaşanan olayların soyunma odasında devam edip etmediğiyle ilgili de açıklamada bulunan 27 yaşındaki savunma oyuncusu şöyle devam etti: “Sadece tarafıma sözlü bağırmalar oldu. Türkçe olduğu için ne dediklerini anlamadım. Fiziksel bir saldırı olmadı. Ben o esnada sessiz kalmakla yetindim.”