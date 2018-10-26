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Uğur Meleke: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

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Bahri Havadır: Şenol Güneş parayı iade etti

1 Temsilcilerimizin gruplarında son durum Ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımlarımız haftayı puan kayıplarıyla kapattı. 3. hafta maçlarının sonunda gruplardan çıkma şansımızı sizler için değerlendirdik.

2 Şahika Ercümen'den dünya rekoru Tek nefeste tüpsüz ve paletsiz Salda Gölü'ne dalan Şahika Ercümen, dünya rekorunun sahibi oldu.

3 Devlerin scout ekipleri Ozan'ı çok beğendi Ozan Kabak'ı canlı izlemek için G.Saray-Schalke maçına gelen İnter ve Arsenal'in scout ekipleri, genç stoperi Cannavaro'ya benzetti.

4 Ali Koç, Hasan Ali'yi ayakta alkışladı Anderlecht'in 2-0 öne geçmesi Ali Koç'u derinden üzdü. Ancak ikinci yarıda toparlanan Fenerbahçe, Frey ve Hasan Ali'nin golleriyle beraberliği yakalayınca, Başkan büyük bir sevinç yaşadı.

5 Quaresma taraftarlarla kavga etti Genk maçında ıslıklanan Ricardo Quaresma, bir ara maçı bırakıp siyah-beyazlı taraftarlara sus işareti yaptı.

6 Nagatomo 3 hafta sahalardan uzak kalacak Schalke maçında göğsüne gelen top sonrası yere yığılan ve hemen oyundan alınan Japon futbolcunun ciddi bir tehlike atlattığı öğrenildi.

7 Beşiktaş'ı yıkan Samatta'nın maaşı Beşiktaş-Genk maçında sahanın en etkili ismi olan Samatta'nın yıllık 250 bin euro kazandığı öğrenildi.

8 Skibbe Yunanistan ile yollarını ayırdı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Skibbe, Yunanistan Milli Takımı'nda da yapamadı. Yunanlar 53 yaşındaki hocanın görevine son verildiğini duyurdu.

9 Beşiktaşlı taraftarlar futbolcuları protesto etti Genk'e 4-2 yenilen Beşiktaş'ta tribünleri dolduran taraftarlar, Gökhan Gönül ve Medel hariç bütün futbolcuları ıslıkladı.