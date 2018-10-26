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Şahika Ercümen'den dünya rekoru

Tek nefeste tüpsüz ve paletsiz Salda Gölü'ne dalan Şahika Ercümen, dünya rekorunun sahibi oldu.

Şahika Ercümen'den dünya rekoru
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Milli sporcu Şahika Ercümen, 'tatlı suda dünya kadınlar serbest dalış rekoru'nu kırmak için Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde dalış yaptı.

1 DAKİKA 58 SANİYE

Göle botla açılan milli sporcu, sudaki hazırlıklarının ardından 184 metre derinliğiyle Türkiye'nin en derin 3'üncü gölü olan Salda'da, tek nefeste tüpsüz ve paletsiz daldı.

Şahika Ercümen'den dünya rekoru ViDEO

Şahika Ercümen, 65 metre derinliğe 1 dakika 58 saniyede dalarak, dünya rekorunun sahibi oldu. Milli sporcu ile ekibi, rekorun ardından büyük sevinç yaşadı.

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