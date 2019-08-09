Sahte forma tanıtan Huddersfield'a ceza geliyor

FA, Paddy Power adlı bahis şirketinin "Formalar bilboard değildir" sloganı ile oluşturulan reklam kampanyası çerçevesinde satışa sunmayacağı bir forma tanıtan Huddersfield Town'a ceza vermeye hazırlanıyor.

SkySports'ta yer alan habere göre, gelecek sezon Championship'te mücadele edecek İngiliz ekibi, "Forma ve Reklam Yönetmeliği"ni ihlal ettiği gerekçesiyle ceza alacak.

YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET

Görülmemiş boyutta forma reklamı Huddersfield Town'un geçtiğimiz ay tanıttığı formasındaki "Paddy Power" reklamının boyutu tartışmalara yol açmıştı. İngiliz ekibinin, FA'nin, "Maç formaları reklamlarının 250 santimetrekareyi geçmeyeceği"ne ilişkin yönetmeliğini ihlal ettiği belirtilmişti.

Sonraki süreçte FA'nın yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza ile karşı karşıya kalan Huddersfield Town'un sponsoru Paddy Power konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Huddersfield formalarımız sahteydi. Bu sezon onlara sponsorluk yapmıyoruz. Olay, sadece "Save Our Shirt (Tişörtümüzü Koru)" kampanyasının bir parçasıydı." ifadelerini kullanmıştı.

İngiliz ekibinin alacağı cezanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.