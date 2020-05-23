Saint Etienne finali seyircisiz oynamak istemiyor

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Ligue 1, geçtiğimiz günlerde puan sıralamasına göre tescil edilirken şampiyon da lider Paris Saint-Germain ilan edilmişti.
Ligue 1'de şampiyon belli olurken gözler Fransa Kupası finaline çevrildi. Paris Saint-Germain ile Saint Etienne'i karşı karşıya getirecek olan final için yeni senaryolar çıkmaya devam ederken Saint Etienne cephesinden açıklama geldi.
''SEYİRCİSİZ MAÇIN NASIL OLDUĞUNU GÖRDÜK''
L'Equipe'e konuşan Saint Etienne Başkanı Roland Romeyer, finali kapalı kapılar ardında oynama niyetinde olmadıklarını ifade etti.
Romeyer açıklamasında, ''Nantes karşısında oynadığımız seyircisiz maçın nasıl olduğunu gördük. Seyircisiz Saint Etienne, Saint Etienne değil'' ifadelerini kullandı.
Ligi 30 puanla 17. sırada bitiren ve küme düşme potasının bir üst sırasında yer alan Saint Etienne, Fransa Kupası'nı kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor.