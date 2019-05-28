Sakarya'da final coşkusu

1 Salih Uçan'ın düşüşü devam ediyor Yeteneğiyle "geleceğin yıldızı olacak" dedirten Salih Uçan, hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Empoli forması giyen Salih, gelecek sezon Serie B'de top koşturacak.

2 Ankaragücü maçı öncesi Göztepeli futbolculara aile morali Göztepe, resmi Twitter hesabından kritik Ankaragücü maçı öncesi futbolcuların nasıl motive olduğunu anlatan bir video yayınladı.

3 Almagro-Central maçında gergin anlar Almagro ile Central Cordoba arasında oynanan maçta tekmeler adeta havada uçuştu. Hakemin bile gergin olduğu maçta 3 sarı, 1 kırmızı kart çıktı.

4 Fatih Terim'e 3 maç ceza PFDK, Galatasaray-Başakşehir maçında çıkan olaylardan dolayı Fatih Terim'e 3, Hasan Şaş ve Orhan Ak'a 1 maç ceza verdi.

5 Nihat Özdemir: Yabancı sistemi değişecek TFF Başkan adayı Nihat Özdemir, mevcut yabancı sayısının çok fazla olduğunu belirterek kuralı değiştireceklerini açıkladı.

6 Başakşehir, Abdullah Avcı'dan para kazanmak istiyor Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaştı. Ancak transfer için Göksel Gümüşdağ'dan henüz onay çıkmadı.

7 Süper Lig'de hakemlerin yıllık kazancı Süper Lig'de 2018-2019 sezonu geride kalırken, en çok kazanan hakemler de belli oldu. Listenin zirvesinde Cüneyt Çakır yer aldı.

8 Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon Galatasaray, 212 milyon liralık yayın geliriyle bu alanda zirvede yer aldı. Cimbom'u Beşiktaş ve Fenerbahçe takip ediyor.

9 Diagne'nin yerine düşünülen golcü Falcao Diagne'yi astronomik bir fiyata satmayı planlayan Galatasaray'ın hedefinde, Monaco'nun yıldızı Falcao var.