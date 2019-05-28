Sakarya'da final coşkusu

Bursa’da Büyükşehir Belediye Stadında Sakaryaspor ile Karagümrükspor arasında gerçekleşen TFF 2. Lig play-off final maçına gidemeyen taraftarlar için Sakarya Demokrasi Meydanında dev ekran kuruldu.
BİNLERCE SAKARYALI, MEYDANDA MAÇI TAKİPTE
Kurulan dev ekranda maçı binlerce Sakaryalı taraftar izliyor. Meydandan maçı izleyen binlerce taraftar, tezahüratta bulunarak ekran başında takımı desteklemeye devam ediyor. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı final maçında 10 binler statta Sakaryasporu desteklerken maça gidemeyen, binlerce Sakaryalı da meydanda takımından desteğini esirgemiyor.
Meşaleler ile tezahüratların eksik olmadığı ve adeta stat atmosferi yaşanan bölgede, etkisini gösteren yağmur ve şimşekler de taraftarların Sakaryaspor aşkına engel olamadı.