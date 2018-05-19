Sakaryaspor finale doğru

Çalımbay: Güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz

1 Süper Lig'de şampiyon belli oluyor - CANLI SKOR Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonunun şampiyonu, bu akşam oynanan maçların ardından belli oluyor. Lider Galatasaray, ipi göğüslemeye en yakın aday olarak gözüküyor.

2 Talisca, 4 takımın hedefinde Bu akşam son kez Beşiktaş forması giyecek olan Talisca'yı Roma, Wolverhampton ve 2 Çin kulübü transfer etmek istiyor.

3 Süper Lig'de değerini katlayan futbolcular Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun sona ermesinin ardından sezon içerisinde gösterdikleri performansla değerini katlayan futbolcular.

4 Fatih Terim'den Göztepe öncesi son uyarı Göztepe maçı öncesi oyuncularıyla son kez konuşan Fatih Terim, Galatasaray'ın son maçlarda şampiyonluk kaybetmediğini ifade etti.

5 Şenol Güneş Bilal'in alınmasını istedi Başkan Fikret Orman'ın 'Emre Mor'u alalım' önerisini geri çeviren Şenol Güneş, Feyenoord forması giyen Bilal Başacıkoğlu'nun transfer edilmesini istedi.

6 Pepe Çin'i değil Beşiktaş'ı seçti Beşiktaş'ın Portekizli stoperi Pepe, Çin'den gelen 37 milyon liralık teklifi reddetti.

7 Cengiz Ünder'in hedefi Totti'nin yerini almak Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder, İtalyan ekibindeki hedeflerinden bahsetti. Genç futbolcu, "Umarım ben de Totti gibi çok büyük bir efsane olurum" dedi.

8 Aykut Kocaman şampiyonluğa inanıyor F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Çıkmadık candan ümit kesilmez beyler" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

9 Muslera Aziz Yıldırım'ı yakalıyor Fernando Muslera, Galatasaray bu akşam şampiyon olursa kupa sayısında Aziz Yıldırım'ı yakalamış olacak.