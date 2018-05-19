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Sakaryaspor finale doğru

TFF 2. Lig Play-Off Yarı Final ilk maçında Gümüşhanespor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi.

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Sakaryaspor finale doğru

Gümüşhane'deki karşılaşmayı Sakaryaspor 4-1 kazanarak final için büyük avantaj elde etti.

Sakaryaspor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 13 ve 54'te Mahir Sağlık, 86'da Yunus Emre Yalçın ve 90'da Batuhan Karadeniz kaydetti. Sakaryaspor'da Bandırmaspor eşleşmesinde 2 maçta toplam 3 gol atarak turu getiren Batuhan Karadeniz, Gümüşhanespor ağlarını da boş geçmedi.

Gümüşhanespor'un tek golü ise 52'de Muharrem Doğan'dan geldi. Karşılaşmanın rövanşı 22 Mayıs Salı günü saat 19.00'da Sakaryaspor'un ev sahipliğinde oynanacak

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