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Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri

Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken, birçok futbolcu ağır sakatlıklar yaşadı. Dorukhan, Abdülkadir ve Emre Akbaba gibi isimlerin sahalara dönüşü şubat ayını bulacak.

| Haber Merkezi
Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri
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Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken birçok teknik direktör sakatlıklardan dert yanıyor.

İşte takımı adına önemli olan sakat oyuncular ve muhtemel dönüş tarihleri:

BURAK YILMAZ

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

MAX KRUSE

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

CALEB EKUBAN

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

DOUGLAS

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

OGENYI ONAZI

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

NABİL DİRAR

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

HUGO RODALLEGA

Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019

EMRE AKBABA

Muhtemel dönüş tarihi: Şubat - Mart 2020  

DORUKHAN TOKÖZ 

Muhtemel dönüş tarihi: Şubat 2020

ABDULKADİR ÖMÜR 

Muhtemel dönüş tarihi: Şubat 2020

JUANFRAN 

Muhtemel dönüş tarihi: Mart 2020

RADAMEL FALCAO

Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz

DANİJEL ALEKSİC 

Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz

DAVID PAVELKA 

Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz

ANDRE POKO

Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz

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