Sakat futbolcuların sahalara dönüş tarihleri

Spor Toto Süper Lig'de 9 hafta geride kalırken birçok teknik direktör sakatlıklardan dert yanıyor.
İşte takımı adına önemli olan sakat oyuncular ve muhtemel dönüş tarihleri:
BURAK YILMAZ
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
MAX KRUSE
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
CALEB EKUBAN
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
DOUGLAS
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
OGENYI ONAZI
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
NABİL DİRAR
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
HUGO RODALLEGA
Muhtemel dönüş tarihi: Kasım 2019
EMRE AKBABA
Muhtemel dönüş tarihi: Şubat - Mart 2020
DORUKHAN TOKÖZ
Muhtemel dönüş tarihi: Şubat 2020
ABDULKADİR ÖMÜR
Muhtemel dönüş tarihi: Şubat 2020
JUANFRAN
Muhtemel dönüş tarihi: Mart 2020
RADAMEL FALCAO
Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz
DANİJEL ALEKSİC
Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz
DAVID PAVELKA
Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz
ANDRE POKO
Muhtemel dönüş tarihi: Belirsiz