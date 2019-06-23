Sakatlanan Belhanda kadrodan çıkarıldı

Afrika Uluslar Kupası’nda Fas Milli Takımı’nın kadrosunda bulunan Younes Belhanda, sakatlandı.
Takımın antrenmanında bir sakatlık yaşayan Galatasaraylı futbolcunun, ülkesinin turnuvadaki ilk maçında sahada yer alamayacağı ortaya çıktı.
Ayak bileğinden sakatlanan Belhanda, Namibya maçının kadrosundan çıkarıldı.
Fas Milli Takımı teknik direktörü Herve Renard, yaşananları doğrularken, futbolcusunun bu karşılaşmada oynamayacağını söyledi.
Fas bu akşamki Namibya maçının ardından önce Fildişi Sahili ardından Güney Afrika ile karşı karşıya gelecek.