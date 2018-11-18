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Sakatlanan Belhanda'nın son durumu

Fas'ın Kamerun'la oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanan Galatasaraylı Belhanda'nın yürürken topalladığı görüldü.

Sakatlanan Belhanda'nın son durumu
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Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı sakatlık belasını Belhanda'yı da vurdu. Faslı futbolcu milli maçta sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bıraktı.

BELHANDA YÜRÜRKEN ZORLANIYOR

Fas'ın Kamerun'la oynadığı maçın 45. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan ve maça devam edemeyen Belhanda'nın son durumu kameralara yansıdı. 

Sakatlanan Belhanda'nın son durumu - İZLE

Yürürken zorlandığı görülen Faslı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı İstanbul'da yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

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