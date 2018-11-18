Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı sakatlık belasını Belhanda'yı da vurdu. Faslı futbolcu milli maçta sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bıraktı.
BELHANDA YÜRÜRKEN ZORLANIYOR
Fas'ın Kamerun'la oynadığı maçın 45. dakikasında aldığı darbe sonucu sakatlanan ve maça devam edemeyen Belhanda'nın son durumu kameralara yansıdı.
Sakatlanan Belhanda'nın son durumu - İZLE
Yürürken zorlandığı görülen Faslı futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı İstanbul'da yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.