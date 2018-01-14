Sakatlanan futbolcu saha kenarında ambulans bekledi

Manisa 1. Amatör Küme C Grubu maçında Selendi Belediye Spor, sahasında Salihli Gücü’nü ağırladı.

MAÇIN SONUNA DOĞRU SAKATLANDI

Selendi Üç Eylül Stadı’nda oynanan karşılaşmanın 80’inci dakikasında Selendi Belediye Spor’un 21 sırt numaralı oyuncu Salih Erin, rakibi ile ikili mücadele sırasında yerde kaldı. Dizinden darbe alan Salih’in tedavisini saha içinde yapan sağlık görevlisi futbolcunun durumunun ciddi olabileceğini ve hastaneye götürülmesi gerektiğini bildirmesinin ardından ambulans çağrıldı.

10 DAKİKA AMBULANS BEKLEDİ

Statta ambulans bulunmaması nedeniyle Salih Erin, saha kenarında yağmur nedeniyle ıslak zemin üzerinde acı içerisinde bekledi. Yaklaşık 10 dakika sonra 112 sağlık ekiplerinin gelmesiyle birlikte Salih Erin ambulansla Selendi Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Öte yandan, maç Selendi Belediye Spor’un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.