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Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Kadınlar 1'inci Futbol Ligi'nde oynanan Ereğli Belediyespor-İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor maçında statta sedye bulunmaması nedeniyle sakatlanan oyuncu, hocasının sırtında taşındı.

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Dün Beyçayırı Stadyumu’nda Ereğli Belediyespor, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor ile karşılaştı. Ereğli Belediyespor oyuncusu Başak Özbebek, maçın 76’ncı dakikasında rakibi ile girdiği pozisyonda sakatlandı.

SEDYE OLMAYINCA ÖĞRENCİSİNİ SIRTINDA TAŞIDI

Maçın hakemi Hasancan Demir, Özbebek’in tedavisinin saha dışında yapılması istedi. Ereğli Belediyespor’un yardımcı antrenörü Ercan Yaman, ambulans ve sedye bulunmaması nedeniyle Özbebek’i sırtına alarak saha dışına çıkardı.

Sakatlanan futbolcusunu sırtında taşıdı

Maçı izleyenler, ambulans ve sağlık görevlisi bulunmamasına tepki gösterirken, Yaman’ın hareketi ise seyirciler tarafından alkışlandı. Saha kenarında tedavisi tamamlanan Özbebek, ardından oyuna dahil oldu. Karşılaşma, Ereğli Belediyespor’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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