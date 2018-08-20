Sakatlanan Lens'in son durumu

Jeremain Lens, dün akşam oynanan BB. Erzurumspor karşılaşmasında aldığı darbe sonucu bir sakatlık yaşamış ve oyuna devam edememişti.

Haber1903'ün edindiği bilgiye göre, 30 yaşındaki oyuncunun leğen kemiğine aldığı darbeden dolayı ödem ve kanama oluştuğu öğrenildi.

CİDDİ DEĞİL

Lens'in durumunun ağır olmadığı ve 2-3 gün içinde takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği belirtildi.

Hollandalı oyuncu, karşılaşmanın son dakikalarında sakatlığından dolayı oyundan ayrılırken oyuncu değişiklik hakkı bulunmadığı için Beşiktaş son dakikaları 10 kişi tamamlaşmıştı.