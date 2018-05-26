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Sakatlanan Salah, ağlayarak oyundan çıktı

Şampiyonlar Ligi final maçında şanssız bir an yaşandı. Sezonun en formda ismi Salah, Ramos'la girdiği ikili mücadelenin ardından omzundan sakatlandı, gözyaşları içinde oyundan çıktı.

Sakatlanan Salah, ağlayarak oyundan çıktı
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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'le Liverpool'u karşı karşıya getiren maçta İngiliz ekibi adına talihsiz bir pozisyon yaşandı.

Sakatlanan Salah, ağlayarak oyundan çıktı VİDEO

SALAH SAKATLANDI, AĞLAYARAK OYUNDAN ÇIKTI

Mücadelenin 24. dakikasında Salah'la Ramos arasında yaşanan pozisyonda İspanyol savunmacı Mısırlı futbolcunun koluna girdi, ikili aynı anda yerde kaldı.

Pozisyonda omzunun üstüne düşen Salah tedavisinin ardından oyuna döndü. Ancak birkaç dakika sonra kendini yere bıraktı ve maça devam edemedi. Salah oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Liverpool'da Salah'ın yerine oyuna Lallana dahil oldu.

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