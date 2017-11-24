Sakatlar dönüyor Aykut Kocaman kadroyu değiştiriyor

Fenerbahçe Süper Lig’de Antalyaspor ile oynayacağı maçında hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, Sivasspor’u 4-1 yenen kadroyu bozmak istemese de, sakat ve cezalıların dönüşüyle kadro tercihini yapmakta zorlanıyor.

SAKAT FUTBOLCULAR DÖNÜYOR

Sarı lacivertlilerde sakatlığı geçen ve testlerde olumlu sonuçlar veren Mathieu Valbuena ve Mauricio Isla forma giyebilir. Özellikle Isla’nın fizik olarak hazır hale gelmesi durumunda ilk 11’e dönmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hücum hattında ise rekabet alanı daha geniş hale geldi.

Vincent Janssen ve Roberto Soldado’nun yanı sıra Valbuena’nın dönüşüyle iki forma için üç güçlü aday oluştu. Sarı-lacivertli takımda Alper Potuk ve Luis Neto'nun kart cezası da sona erdi. Alper’in maça kulübede başlaması bekleniyor. Neto ise son taktik antrenmanlarda Martin Skrtel ve Roman Neustadter ile forma rekabetine girecek. Teknik direktör Aykut Kocaman antrenmanlardaki denemelerinin ardından ilk 11 ile ilgili son kararını verecek.