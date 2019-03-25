Sala transferi FIFA'lık oldu

Futbol dünyasının üzücü kayıplarından Emiliano Sala konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arası transfer döneminde Cardiff City’nin Nantes’tan transfer ettiği ancak üzücü bir uçak kazasında yaşamını yitiren Emiliano Sala konusunda durum FIFA’ya taşındı.

ÖDEMEK İSTEMİYORLAR

Cardiff City’nin yaşanan üzücü kayıp sonrası Nantes’a herhangi bir para ödemek istemediği kaydedildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, 17 milyon euroluk bedeli şu anda vermeyi düşünmeyen Premier Lig temsilcisi, FIFA’ya konuyu bildirdi.

Sala’nın Cardiff’te oynayamamasından dolayı bu ücreti ödemek istemedikleri ifade edildi.

Telegraph’ın özel olarak duyurduğu haberde, Cardiff’in FIFA’ya yazılı ve gerekçeli bir şekilde durumu anlattığı dile getirildi.