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Salah 1 ay sahalardan uzak kalacak

Mohamed Salah’ın doktoru Ruben Pon, yıldız futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Mısırlı futbolcu Uruguay ve Rusya maçlarında forma giyemeyecek.

Salah 1 ay sahalardan uzak kalacak
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Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu belli oldu.

Liverpool’da sağlık kontrolleri tamamlanan Mısırlı futbolcunun doktoru Ruben Pon, 25 yaşındaki yıldızın omuz bağlarından sakatlandığını açıkladı.

SAKATLIĞINI ATLATMASI 1 AYI BULUR

Salah’ın sahalara dönüş tarihi hakkında konuşan Ruben Pon “Sakatlığı tamamen atlatması 3-4 haftayı bulacak” dedi.

Muhammed Salah son durumu - İZLE

Mohamed Salah’ın 2018 Dünya Kupası’nda Mısır’ın ilk iki maçını kaçırması bekleniyor.

Mısır 15 Haziran’da Uruguay, 19 Haziran’da ise ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.

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