Salah 1 ay sahalardan uzak kalacak

Real Madrid ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlanan Mohamed Salah'ın sağlık durumu belli oldu.
Liverpool’da sağlık kontrolleri tamamlanan Mısırlı futbolcunun doktoru Ruben Pon, 25 yaşındaki yıldızın omuz bağlarından sakatlandığını açıkladı.
SAKATLIĞINI ATLATMASI 1 AYI BULUR
Salah’ın sahalara dönüş tarihi hakkında konuşan Ruben Pon “Sakatlığı tamamen atlatması 3-4 haftayı bulacak” dedi.
Muhammed Salah son durumu - İZLE
Mohamed Salah’ın 2018 Dünya Kupası’nda Mısır’ın ilk iki maçını kaçırması bekleniyor.
Mısır 15 Haziran’da Uruguay, 19 Haziran’da ise ev sahibi Rusya ile karşılaşacak.