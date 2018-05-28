Salah: Dünya Kupası'nda olacağıma eminim

Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un yaptığı sert müdahale sonrasında omuzundan sakatlanarak mücadeleyi yarıda bırakan Mohamed Salah, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

RUSYA'DA OLACAĞIMA EMİNİM

Salah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Her şeye rağmen Rusya'da olacağıma ve sizi gururlandıracağıma eminim. Sevgi ve desteğiniz ihtiyacım olan gücü verecek." ifadelerini kullandı.

Bir İngiltere Premier Lig sezonunda en fazla gol atan futbolcu olan Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madridli Sergio Ramos ile girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanmış ve 31. dakikada gözyaşları içinde sahayı terk etmişti.

2018 FIFA Dünya Kupası, 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek.