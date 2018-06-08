Salah: Dünya Kupası'nda oynayacağıma inanıyorum

Mohamed Salah, Dünya Kupası öncesi Fransa'nın ünlü spor gazetesi L'Equipe'e röportaj verdi.

Menajeri tarafından Dünya Kupası'nın ikinci maçına yetişeceği belirtilen Salah, "Benim için Şampiyonlar Ligi gecesi, çok zor bir geceydi ama ben bir savaşçıyım. Önümde engeller var ama Rusya'da forma giyeceğime dair güvenim tam!" ifadelerini kullandı.

"Kahramanlık statüsüyle uzun zamandır baş ediyorum." diyen Mohamed Salah'ın röportajı şu şekilde:

"Geri dönüp baktığında futbolla ilgili ilk anıların neler?"

- 2002 Dünya Kupası benim ilk anılarımdır. Final elbette, Brezilya'nın zaferi vardı. Tüm turnuva hafızamda canlı durur. Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği maç. Ardından, Şampiyonlar Ligi. Bir çocuk olarak bu iki turnuvayı hep takip etmişimdir.

"Üç idolün varmış gençliğinde, Brezilyalı Ronaldo..."

- Zidane ve Totti.

"Neden bu üçlü?"

- Diğerlerinden daha ayrı olduklarını hissetmişimdir. Efsanevi futbolcular, bir de diğerleri var. Fakat bu üçlünün oynadığı futbol sıradışıydı. Hepsinin kendi yolları, stilleri vardı. Ronaldo, müthiş bir bitiriciydi ve futbolu çok severdi. Zidane ise... Bir tür büyüydü.

"Onunla ilgili başka hatıraların var mı?"

- Real Madrid'de oynadığı dönemde Zidane'ı çok seyrettim. Birçok maçını takip ettim, o inanılmazdı. Ronaldo ile birlikte sihirli gibiydiler. Zidane'ı izlemek, futbolun nasıl oynanacağına dair doğruyu anlamak gibiydi. Totti de öyle, başka bir şeydi. Roma'da tam 24 yıl oynadı. Şut tekniği ve oyun görüşü eşsizdi.

"2015 ve 2017 arasında birlikteydiniz."

- Sahada yapabileceklerine dair hayal bile kuramazsınız. Bir insan olarak da öyle, muhteşem. Müthiş bir profesyonel. Antrenmana ilk gelen hep Totti olurdu. En son ayrılan da o. Liverpool'da ise antrenmana ilk gelen benim. İyileşme, bakım, masaj. Antrenmanların öncesinde ve sonrasındaki alışkanlıklarımdır.