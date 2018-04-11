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Salah, Eto'o'nun rekorunu egale etti

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olan Eto'o'nun rekoruna ortak oldu.

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Liverpool, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City'yi 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırırken, mücadelenin 56. dakikasında ağları sarsan ve skoru 1-1'e taşıyan Salah, Devler Ligi'ndeki gol sayısını 8'e çıkardı.

SALAH, ETO'O'YU YAKALADI

Mohamed Salah böylece Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en fazla gol atan Afrikalı unvanını, kariyerine Konyaspor'da devam eden Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile paylaştı.

Tecrübeli yıldız, 2010-11 sezonunda Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 8 gol atmıştı. Salah yarı finalde bir gol daha atması halinde, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu olacak.

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