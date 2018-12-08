Salah hat-trick yaptı Liverpool kazandı

Manchester City ile beraber İngiltere Premier League'in namağlup iki ekibinden birisi olan Liverpool, City'nin Chelsea'ye konuk olacağı haftada Bournemouth deplasmanından çok rahat bir galibiyet ile dönüyor.

Liverpool'a galibiyeti getiren performans Muhammed Salah'tan geldi. Salah, 25, 48 ve 77'de attığı gollerla karşılaşmayı hattrick yaparak tamamladı.

Liverpool'un diğer golü ise Steve Cook'un 68'de kendi ağlarını sarsması ile geldi. Bu sonuçla Liverpool, 16. maçında aldığı 13. galibiyet ile 42 puana ulaşarak maç fazlası ile City'nin bir puan önünde zirveye yükseldi. Bournemouth ise 23'te kaldı.