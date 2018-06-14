Salah ilk maçta sahada

Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un darbesiyle sakatlanan ve Dünya Kupası'nın ilk maçında oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyan Muhammed Salah için sevindirici açıklama geldi.

Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah'tan sevindirici haber geldi. Liverpool'un Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde Sergio Ramos'un darbesiyle sakatlanan Salah'ın Dünya Kupası'nın ilk maçında sahadaki yerini alabileceği kaydedildi.

CUPER'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Mısır teknik direktörü Hector Cuper, yaptığı açıklamada, ''Eğer son dakikada bir aksilik yaşanmazsa Salah, Dünya Kupası'nda %100 Uruguay maçında sahada olacak. Çok sıkı çalıştı, çabuk iyileşti.'' şeklinde konuştu.

Dünya Kupası'nda A grubunda yer alan Mısır, grupta Rusya, Uruguay ve Suudi Arabistan ile mücadele edecek.