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Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı

Stanford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın Liverpool'a transfer olmasının ardından kentteki İslamafobi oranı yüzde 18,9 azaldı.

| AA
Salah, İngiltere'de İslamafobi'yi azalttı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın, Liverpool kentindeki İslamafobi'yi azalttığı ortaya çıktı.

Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, İngiltere'ye 2017 yılında transfer olan Salah, Liverpool kentindeki Müslümanlık karşıtı eğilimlerin azalmasına doğrudan katkı sağladı.

"HÜMANİST KARAKTERİNİN PAYI VAR"

Salah'ın transferinin ardından Liverpool taraftarlarının sosyal medyada İslam karşıtı attığı mesajların oranı, diğer Premier Lig takımı seyircilerine oranla yüzde 50 azalırken, kentteki İslamafobi ise yüzde 18,9 oranında düştü.

İngiltere'de 2017 yılından bu yana diğer kentlerde Müslümanlık karşıtı görüşlerde azalma yaşanmadığı kaydedilen çalışmada, Salah'ın sportif alanda elde ettiği başarılar ve "hümanist karakterinin" bu düşüşte en önemli etkenler olduğu vurgulandı.

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