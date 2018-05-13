Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu

25 yaşındaki oyuncu, oylamada David de Gea, Harry Kane, James Tarkowski, Kevin de Bruyne ve Raheem Sterling ile yarıştı.

Salah, Liverpool formasıyla bu sezon çıktığı 35 maçta 31 gol ve 9 asistlik performansıyla ödüle layik görüldü. Muhammed Salah, ayrıca Premier Lig'de 30 gol barajını aşan ilk Afrikalı futbolcu oldu.

Mısırlı futbolcu, geçtiğimiz günlerde de İngiltere Futbol Yazarları Birliği ve İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği tarafından yılın futbolcusu seçilmişti. Bu sezon 3 kez ayın futbolcusu da seçilen Salah, Premier Lig'de yılın 11'inde de kendine yer buldu. Salah, Michael Owen ve Luis Suarez'in ardından yılın futbolcusu ödülüne layik görülen üçüncü Liverpoollu oyuncu oldu.