Salah, İngiltere'nin en çok kazanan oyuncusu olacak

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Liverpool'un son dönemdeki başarılarında büyük pay sahibi olan Mısırlı yıldız futbolcu, Premier Lig'in en çok kazanan futbolcusu olacak.

HAFTALIK 430 BİN POUND

Premier Lig ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Salah, yeni sözleşmeye imza atarak haftalık 430 bin pound kazanacak.

27 yaşındaki futbolcu, yıllık 22.4 milyon poundluk (25 milyon euro) geliriyle Premier Lig'in en fazla kazanan oyuncusu unvanını da Alexis Sanchez'den alacak.

2017 yılında Premier Lig'de çıktığı 36 maçta 32 gol atıp 11 asist yapan Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçilmişti. Geçen sezon Liverpool'un Devler Ligi şampiyonluğunda da başarılı futboluyla dikkat çeken Mısırlı oyuncu, Real Madrid'in radarında.

(The Sun'da yer alan Salah haberi)

Zidane'ın çok istediği Salah'ı kaptırmak istemeyen Liverpool yönetimi, başarılı kanat oyuncusunu maaşına zam yaparak takımda tutmaya planlıyor.