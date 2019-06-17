Salah, Juve ve Real'i reddetti

Liverpool, bu sezon Premier Ligi 2. tamamlarken; Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü. Bunda önemli rol oynayan isimlerden Muhammed Salah'ın ismi ise transferde öne çıktı.

150 MİLYON POUND TEKLİF EDİLDİ

150 milyon pounda Real Madrid veya Juventus'a gideceği haberleri çıkan Mısırlı oyuncunun, İngiliz ekibinde kalacağı bildirildi. Liverpool ile çıktığı 104 maça 71 gol sığdıran ve 2 sezondur İngiltere Prmeier Ligi'nin en golcü oyucnusu olan Salah'ın bu başarıların ardından ayrılmanın yanlış zaman olacağını söylediği kaydedildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalinde Tottenham'ı 2-0 yendikleri maçın ilk sayısını atan Salah'ın gidişine takım menajeri Jurgen Klopp'un da olumsuz yaklaştığı belirtildi ve bunu kulüp yetkililerine bildirdiği kaydedildi. Salah'ın yanısıra Sadio Mane'nin de Real Madrid'in radarında olduğu kaydedildi.

Haberlere göre, İspanyol ekibinin teknik direktörü Zinedine Zidane, Senegalli forvet oyuncusunu kadrosunda görmek istiyor. Dünyayı şoke eden bir kararla geçen sezon sonunda Real Madrid'den ayrılmadan önce de Sane'yi isteyen Zidane, 27 yaşındaki oyuncunun alınması için tekrar harekete geçti.

Mane ise transferin futbolun bir parçası olduğunu kaydederken, "Benim için en önemlisi Liverpool ve burada olmaktan mutluyum" sözleriyle Kırmızılar'da kalmaktan yana tavır koydu.