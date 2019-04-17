Salah: Kadınlara yaklaşımımızı değiştirmeliyiz

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah, Time dergisi tarafından 2019'un en etkili 100 insanı arasında gösterildi. Yıldız isim bir de röportaj verdi.

Orta Doğu'da kadınlara daha fazla hak verilmesi gerektiğini söyleyen Salah, "Orta Doğu'da ve benim kültürümde kadınlara yaklaşımımızı değiştirmeliyiz. Bu kabul edilemez. Kadınları daha önce olduğundan daha fazla destekliyorum çünkü kadınların şu anda elde ettikleri haklardan fazlasına sahip olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"MISIR'DA BENİ OĞLU GİBİ SEVENLER VAR"

Sporx'in haberine göre, geldiği noktadan Mısırlı bir oyuncu olarak gurur duyduğunu kaydeden yıldız isim, "Mısır'da beni oğlu gibi seven taraftarlar var. Bu tabii ki üzerimde baskı yaratıyor ancak aynı zamanda gururlandırıyor ve daha iyi bir oyuncu olmam için motivasyon sağlıyor. Daha önce kimsenin olmadığı bir noktada ilk Mısırlı oyuncu olmak çok farklı bir duygu" ifadelerini kullandı.

Boş zamanlarının çoğunu evinde geçirdiğini ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Hayatımı normal şekilde yaşamaya devam ediyorum. Çoğu zaman evdeyim, dışarı çıkmayı sevmem" diye konuştu.

Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Muhammed Salah, bu sezon 45 maçta 22 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.