Salah, Liverpool'dan ayrılmak istiyor

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen, Premier Lig'de ise Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi veren Liverpool, en büyük yıldızını kaybedebilir.

KLOPP'LA SALAH TARTIŞTI

İspanyol As gazetesi, Mohamed Salah'ın Alman teknik adam Klopp'la büyük bir tartışma yaşadığını ve artık İngiliz ekibinden ayrılmak istediğini yazdı. Liverpool'un en önemli yıldızının, kulübe resmen ayrılmak istediğin ilettiği ifade edildi.

26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için Reaal Madrid ve Barcelona başta olmak üzere birçok Avrupa kulübünün devrede olduğu aktarıldı. Yaz transfer döneminin en pahalı oyuncusu olacağı iddia edilirken, Liverpool'un Salah'ı tutmak için ise tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

As'ın haberinin detaylarında, geçen yıl Real Madrid'in yıldız futbolcuyu istediği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatılırken, bu sezon ise Madrid ekibinin mutlu sona ulaşabileceği yazıldı.