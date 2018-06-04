Salah, Mısır Milli Takım kadrosunda

Takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, aralarında Luis Enrique'nin de olduğu 5 hoca adayı var.

Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

Trabzonspor'un Eren Derdiyok için Galatasaray'a Kucka'yı önerdiği, sarı-kırmızılıların ise 2 milyon euro istediği öğrenildi.

Süper Lig'de mücadele eden birçok futbolcu Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nda forma giyecek. İşte o isimler...

1 Tunuslu futbolcuların maçta oruç açma yöntemi Tunuslu futbolcular, Portekiz ve Türkiye ile oynadıkları hazırlık maçlarında oruçlarını açmak için ilginç bir yönteme başvurdular.

2 Ali Koç'un teknik direktör adayları Takımın başına yabancı bir teknik direktör getirmeyi planlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, aralarında Luis Enrique'nin de olduğu 5 hoca adayı var.

3 Aykut Kocaman istifa etti Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından görevinden istifa etti.

4 Ali Koç'un 10 projesi Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübe ilk etapta 100 milyon euroluk bir destek verecek. Bunun yanından Koç'un kısa ve uzun vadeli olmak üzere 10 projesi var.

5 Ali Koç'un Alex planı Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün eski futbolcusu Alex'e jübile yaptırıp, ilerleyen yıllarda ise görev vermeyi planlıyor.

6 Mehmet Demirkol: Ali Koç'a 13 önerim var Mehmet Demirkol, Ali Koç'la ilgili kısa bir yazı kaleme aldı. Demirkol, "Neden seçildiğini hiç unutma" dedi.

7 Ali Koç'un düşündüğü sportif direktör Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin başına sportif direktör olarak Fransız futbol adamı Damien Comolli'yi getirmeyi planlıyor.

8 Warriors seriyi 2-0'a getirdi NBA finallerinin ikinci maçında da Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı devirdi. 3. çeyrek sonuna kadar başabaş giden mücadelede, Curry son perde performansı skoru belirledi. 122-103

9 Neymar'dan Hırvatistan'a harika gol Sakatlığı nedeniyle aylardır sahalardan uzak kalan Neymar'ın dönüşü muhteşem oldu. Brezilyalı yıldız, Hırvatistan ile oynadıkları hazırlık maçıda şık bir gole imza attı.