Salah: Premier Ligi, Devler Ligi'ne tercih ederim

Mısırlı futbolcu Salah, kulübünün önceliğinin İngiltere'de ligi kazanmak olduğunu söyledi.

İKİ KUPAYI KAZANMA ŞANSI DA VAR

Salah, "Benim için en prestijli turnuva, Şampiyonlar Ligi. Ancak tüm şehrin ve kulübün hayali Premier League'i kazanmak. Bunu gerçekleştirmek için seve seve kendi rüyamı feda edebilirim. Tabi ikisini de kazanabilirsek mükemmel olur ve bunun için çalışıyoruz. Ama şu an Şampiyonlar Ligi'ndense Premier League'i kazanmak beni daha mutlu eder." şeklinde konuştu.

Liverpool, iki kulvarda da yoluna devam ediyor. Kırmızılar Premier League'de iki hafta önce liderliği kaptırdığı Manchester City'nin yalnızca 1 puan gerisinde ikinci sırada.

İngiliz ekibi Şampiyonlar Ligi'ndeyse çeyrek final vizesinin peşinde. Liverpool, sahasında 0-0 biten maçın rövanşında Bayern Münih'e konuk olacak. Muhammed Salah, geçen sezonun ardından bu sezon da takımının en golcü futbolcusu.