Salah, Premier Lig'in en golcüsü

Liverpool formasıyla ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Muhammed Salah, Premier Lig rekoru kırdı.

32 GOLLE ZİRVEYE ÇIKTI

Mısırlı oyuncu, Liverpool'u Brighton karşısında 1-0 öne geçirirken; 38 maçlık Premier Lig sezonlarında bir sezonda en çok gol atan isim olarak tarihe geçti. Bu alandaki rekorun bir önceki sahipleri Alan Shearer (1995-96), Cristiano Ronaldo (2007-08) ve Luis Suarez'di (2013-14).

Andy Cole (1993/94) ve Alan Shearer (1994/95) sezonlarında 34'er gol kaydetmişti; ancak iki isim de bu gollere 42 maçta ulaşmıştı.