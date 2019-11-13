Salah sakatlığı nedeniyle milli maçlarda oynayamayacak

1 Rakibimiz İzlanda, İstanbul'da A Milli Takımımızın, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın (14 Kasım) karşı karşıya geleceği İzlanda, İstanbul'a geldi.

2 Andone'nin sözleşmesi feshedilebilir Diz yan ve ön çapraz bağlarından sakatlanan Andone'nin, uzun süre sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle devre arası gönderilmesi gündemde.

3 3 büyükler altyapıdan oyuncu çıkaramıyor Galatasaray ile Fenerbahçe, altyapıdan yetişen oyunculara şans verme konusunda sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu oran 0,1'ken, sarı-lacivertliler altyapıdan yetişen hiçbir oyuncuya süre vermedi.

4 Lampard'ın oyuncularına uyguladığı ceza listesi Chelsea'de başarılı bir sezon geçiren genç teknik adam Lampard, oyuncularına getirdiği katı kurallarla gündeme geldi.

5 Club Brugge, Diagne'yi göndermek istiyor Belçika ekibi Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshedip, kalan 2.5 milyon euroluk kiralama bedelini sarı-kırmızılı ekibe ödemek istemiyor.

6 Volkan Demirel, Kjaer'i getiriyor Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Volkan Demirel, İtalya'da izlediği Sampdoria-Atalanta maçının ardından Simon Kjaer'le transfer görüşmesi yaptı.

7 Süper Lig'de toplam gelir 4,2 milyar liraya ulaştı Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, hem gelir hem de seyirci sayısında ezeli rakiplerini geride bıraktı.

8 Şenol Güneş: İzlanda'dan rövanşı alalım A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda'yı yenerek hem liderlik şansımızı sürdürmeyi hem de Emre Belözoğlu'na yapılan saygısızlığın rövanşını almayı hedeflediklerini söyledi.

9 Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı Antalyaspor Kulübü, teknik direktör Bülent Korkmaz ve yardımcılarıyla sözleşmelerini sonlandırdığını resmen duyurdu.