Salah: Şampiyonlar Ligi, bireysel ödülden önemli

Muhammed Salah, Liverpool'un Bournemouth'u 3-0 yendiği maçta attığı golle bu sezon resmi maçlarda 40 gole ulaştı.

Premier Lig'de bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu unvanını Didier Drogba'dan alan Salah, Avrupa gol kralına verilen Altın Ayakkabı yarışında da ilk sırada bulunuyor.

EN ÖNEMLİSİ ŞAMPİYONLUK

Liverpool'daki ilk sezonunda oynadığı 32 lig maçında 30 gole imza atan 25 yaşındaki oyuncu, İngiltere'de de "Yılın futbolcusu" ödülüne de yakın gözüküyor. Bu performansının ardından Mısırlı oyuncu, bireysel performansını değerlendirdi ve "Benim için Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, bireysel başarılardan daha önemli" dedi.

Manchester City'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Roma ile eşleyen Liverpool'un yıldızı Muhammed Salah, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı mı yoksa bireysel başarıları mı tercih edersin?" sorusuna, "Bir tercih yapmak zoranda kalsaydınız, kesinlikle Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak herkes için en büyük başarı. Onun gerisini umursamam" yanıtını vererek amacını açıkladı.