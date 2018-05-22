Salah: Şampiyonlar Ligi finalinde oruç tutacağım

Bu sezon sergilediği performansla Liverpool'u sırtlayan isimlerin başında gelen Mohamed Salah, sezonu Şampiyonlar Ligi kupasıyla taçlandırmak istiyor.

Mısırlı futbolcu Ramazan ayına denk gelen Şampiyonlar Ligi finalinde de oruç tutacağını açıkladı.

ÇOK İYİ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Salah, Roma'da başarılı bir yıl geçirdikten sonra Liverpool'a transfer oldu. İngliz ekibinde inanılmaz bir sezon geçiren yıldız futbolcu attığı 36 golle Premier Lig'de altın ayakkabının sahibi oldu.

Futbolseverler tarafından da sezonun en iyi oyuncusu olarak görülen Mısırlı yıldız, Ronaldo ile Messi arasında gidip gelen ballon D'or'u almaya da çok yakın.

Liverpool'la Şampiyonlar Ligi finaline çıkan Salah, geçirdiği fantastik sezonu Şampiyonlar Ligi kupasını alarak iyi noktalamayı hedefliyor.

KESİNLİKLE ORUCUMU TUTACAĞIM

26 Mayıs Cumartesi günü Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali Ramazan ayına denk geliyor.

Müslüman futbolcu final günü orucunu tutacağını açıkladı. Maç günü oruç tutup tutmayacağı sorulan Mısırlı yıldız "Kesinlikle tutacağım. 30 gün tutuyorum zaten. Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım." diyerek cevap verdi.